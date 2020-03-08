Матч "Ювентус" - "Лион" может пройти за пределами Италии из-за коронавируса

Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Ювентусом" и "Лионом" может пройти на Мальте, сообщает Football Italia.

Причиной возможного переноса матча из Италии является эпидемия коронавируса в стране.

Матч "Ювентус" - "Лион" состоится 17 марта. В первом матче французский клуб на своем поле добился победы со счетом 1:0.

В данный момент Италия входит в первую тройку в мире по числу заразившихся коронавирусом (5883). Больше заболевших только в Китае (80695) и Южной Корее (7134). Во всем мире заразились 106 тысяч человек. Из них выздоровели почти 60 тысяч. Умерли почти 3600.

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