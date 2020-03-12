Матч "Ювентус" - "Лион" перенесён

УЕФА на своём официальном сайте объявила о переносе ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Ювентусом" и "Лионом".

Сообщается, что провести эту игру 17 марта невозможно по причине карантина в туринской команде из-за заражения коронавирусом защитника Даниэле Ругани.

Новая дата встречи пока неизвестна. В первом поединке "старая синьора" проиграла со счётом 0:1.

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