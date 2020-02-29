Матч "Ювентус" - "Милан" в Кубке Италии пройдет без болельщиков "россонери"

Ответная игра полуфинала Кубка Италии между "Ювентусом" и "Миланом" не будет перенесена из-за коронавируса.

Однако как сообщает Goal.com, на матче не смогут присутствовать болельщики "россонери". Дело в том, что на стадион не будут допускать граждан из Ломбардии, Венето и Эмилии-Романье, так как в этих регионах зафиксировано наибольшее число заразившихся.

Отметим, что Милан является административным центром Ломбардии.

Матч между клубами состоится 4 марта. Первая игра завершилась вничью со счетом 1:1.

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