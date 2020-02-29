Матч "Ювентус" - "Милан" в Кубке Италии пройдет без болельщиков "россонери"
Ответная игра полуфинала Кубка Италии между "Ювентусом" и "Миланом" не будет перенесена из-за коронавируса.
Однако как сообщает Goal.com, на матче не смогут присутствовать болельщики "россонери". Дело в том, что на стадион не будут допускать граждан из Ломбардии, Венето и Эмилии-Романье, так как в этих регионах зафиксировано наибольшее число заразившихся.
Отметим, что Милан является административным центром Ломбардии.
Матч между клубами состоится 4 марта. Первая игра завершилась вничью со счетом 1:1.
Читайте также: Серия А объявила о переносе из-за коронавируса пяти игр 26-го тура, в том числе "Ювентус" - "Интер". | http://soccernews.ru
главное
-
УЕФА назвал лучшего футболиста недели в Лиге Европы
-
ЦСКА дома едва не проиграл "Уралу" в 20-м туре РПЛ
-
Опубликована символическая сборная недели в Лиге Европы
-
Серия А объявила о переносе из-за коронавируса пяти игр 26-го тура, в том числе "Ювентус" - "Интер"
-
"Зенит" испытывает колоссальные проблемы с атакой перед матчем с "Локомотивом"
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" готов включить Стоунза в сделку по защитнику "Эвертона"
-
"Лацио" обыграл "Болонью" и возглавил Серию А
-
Матч "Ювентус" - "Милан" в Кубке Италии пройдет без болельщиков "россонери"
-
"Спартак" обыграл "Динамо" в московском дерби
-
УЕФА выбрал лучший гол первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Фанаты "Динамо" и "Спартака" устроили драку в метро
-
Дзагоев эмоционально отреагировал на свою замену в матче с "Уралом"
-
"Зенит" заключил контракт с "Эльдорадо"
-
УЕФА назвал лучшего футболиста недели в Лиге Европы
-
"Кристал Пэлас" переиграл "Брайтон" в матче АПЛ
-
"Эйбар" разгромил "Леванте" в 26-м туре Примеры
-
Тренер "Динамо" объяснил отсутствие Комличенко в стартовом составе на матч со "Спартаком"
-
"Урал" прервал серию поражений в гостевых матчах с ЦСКА, длившуюся более 23 лет
-
"Барселона" огласила заявку на матч с "Реалом"
-
ЦСКА дома едва не проиграл "Уралу" в 20-м туре РПЛ
-
Тедеско отреагировал на слухи о переговорах с "Гертой"
-
Опубликована символическая сборная недели в Лиге Европы
-
Роналду рассказал о настрое "Ювентуса" после поражения от "Лиона"
-
2
Де Брюйне оценил свои шансы выиграть "Золотой мяч"
-
1
"Челси" снова потерял Абрахама
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|60
|2
|Лацио
|25
|59
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|25
|42
|6
|Наполи
|25
|36
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|25
|34
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Торино
|24
|27
|15
|Удинезе
|25
|27
|16
|Лечче
|25
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15