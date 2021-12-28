Матч "Ювентус" - "Наполи" находится под угрозой срыва

Теги ювентуснаполикоронавирус

Матч "Ювентус" - "Наполи" находится под угрозой срыва

Игра 20-го тура чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Наполи" может не состояться в назначенную дату.

По информации Football Italia, рассматривается возможность переноса матча из-за коронавируса.

В последние дни увеличилось число футболистов из Серии А, заразившихся COVID-19.

Напомним, что "Ювентус" должен принять "Наполи" в четверг, 6 января.

Не пропустите: Хавбек "Наполи" заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru
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