Матч "Ювентус" - "Наполи" перенесли во второй раз

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Матч "Ювентус" - "Наполи" перенесли во второй раз

Пресс-служба Серии А назвала новую дату игры 3-го тура между "Ювентусом" и "Наполи".

Напомним, что матч должен был состояться 4 октября, но его отменили из-за вспышки коронавируса у неаполитанцев.

В итоге "Наполи" засчитали техническое поражение за неявку на встречу, но позднее отменили данное решение и назначили поединок на 17 марта.

Что послужило причиной очередного переноса игры, пока неизвестно, но теперь матч запланирован на 7 апреля.

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