Матч "Ювентус" - "Торино" состоится раньше назначенного срока

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Матч "Ювентус" - "Торино" состоится раньше назначенного срока

Матч "Ювентус" - "Торино" в рамках 35-го тура Серии А состоится раньше назначенной даты.

Встреча состоится в пятницу, 3 мая. Начало - в 21:30 (мск). Ранее игра должна была пройти 4 мая.

"Ювентус" располагается на 1 месте в турнирной таблице, имея в активе 84 очка. "Торино", набрав 50 баллов, занимает 8 место.

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