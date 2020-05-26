Матч за чемпионство: чего ждать от противостояния "Боруссии" и "Баварии" сегодня вечером?
25 мая 2013-го встреча "Боруссии" и "Баварии" привлекла внимание всей Европы – финал Лиги Чемпионов на "Уэмбли" ознаменовал пик немецкого футбола в этом веке. 7 лет спустя Der Klassiker возвращается на экраны болельщиков в каждом уголке планеты. Чемпионат Германии – главный турнир мира на данный момент, а поединок его лидеров – самое вкусное футбольное блюдо за последние месяцы. Сегодняшнему матчу хватает абсолютно всего (и нет ничего, чего бы ему не хватало): интрига в борьбе за чемпионство, высокое качество игры, топ-исполнители мира в составе "Баварии", перспективные таланты в форме "Боруссии". Лучших вариантов провести свободный вечер после длительного футбольного голода не найти! Еще можно поймать ностальгию по 2013 году: Мюллер, Нойер, Алаба и Боатенг до сих пор в основе "Ротэн", а Хуммельс – снова играет за "шмелей" (хотя с того времени поиграл за "Баварию").
Обе команды в прекрасной форме – после Рождества выиграли по 9 матчей Бундеслиги из 10, и коронавирусная пауза не выбила их из колеи, во всяком случае такое впечатление сложилось именно такое. Дортмундцы уверенно победили в Рурском дерби и спокойно одолели "Вольфсбург", а мюнхенцы на классе обыграли "Унион" и разнесли "Айнтрахт". Сегодня будут встречаться лучшие ассистенты турнира (Мюллер – 17, Санчо – 16) и эффективные форварды (Левандовски – 82 минуты на гол, Холанд – 69 минут на гол). "Бавария" возглавляет турнирную таблицу, "Боруссия" отстает на 4 очка. Домашнее поражение будет означать крах надежд Дортмунда на чемпионство. 5 предыдущих Der Klassiker в рамках чемпионата завершились с общим счетом 20:4 в пользу Мюнхена. В первом круге "Бавария" без шансов разбила конкурента: 4:0, 3.91xG против 0.61xG, 18 ударов против 1. Это был второй матч Ганси Флика у руля – он мгновенно освежил команду. Вероятность, что такое повторится и сегодня – есть! Но, наверное, не такая большая, как в первом круге!
Люсьена Фавра критикуют за отсутствие амбиций и веры в титул, но он знает, как противостоять "Баварии". Обе домашние игры (в предыдущем чемпионате и в Суперкубке) под руководством француза "Боруссия" выиграла у "Ротэн". Впрочем, есть нюанс. Фавр тогда встречался со скованной командой Ковача, а теперь приходится сдерживать мощную "машину" Флика, которая значительно лучше прессингует и грамотнее распоряжается мячом. Der Klassiker – битва стилей. Позиционный футбол "Баварии" с высоким прессингом и акцентом на владение против резких контратак "Боруссии", под которые прекрасно подобран состав. Мюнхен играет с высокой линией обороны, в которую встроен медленный Боатенг. "Байер" и Гладбах подстроились и обыграли мюнхенцев. Жером выдает роскошные передачи, но удержать Холанда на скорости не сможет никак. А удерживать нужно не только его – феноменально выглядят вингбеки Хакими и Геррейро, не забываем и о Санчо.
Появление Джейдона с первых минут под вопросом. Он уже восстановился от карантинных дел и выходил в предыдущих турах на замену, однако его форма вызывает вопросы. А мы помним, чем может завершиться ставка на неготового Санчо против "Баварии" – в ноябре был провал и замена в первом тайме. Дортмундские фаны также пережили большой стресс из-за Хуммельса, но лидер обороны на 99% сыграет. Центр поля Дортмунда – главная интрига перед матчем, ведь Джан и Витсель готовы вернуться в старт. А вот Ройс до сих пор лечится! У "Баварии" тоже есть кадровые потери. И если о травме Коутиньо никто не вспоминает, то повреждения Алькантары уменьшает Ганси Флику варианты для маневра. Хорошие новости тоже есть – восстановился Гнабри: индивидуально сильный вингер Мюнхена, который еще и лучше взаимодействует с Мюллером. Перемещение атаки красных на левый "полуфланг" в сочетании с перекрестным движением Гнабри может создать "Боруссии" катастрофические проблемы – Пищек медленный, Хакими не всегда успевает возвращаться из атаки.
"Боруссия" в этом сезоне не потерпела ни одного домашнего поражения. Рурское дерби показало, что даже отсутствие болельщиков не критично. А некоторым (например, Дауду) без давления трибун проще играть в свой лучший футбол. Дортмунд сегодня не имеет права уступить, но Бавария достаточно сильна, и первые туры после карантина это показали. Результативная ничья – вполне вероятный итог, который сохранит интригу в борьбе за серебряную салатницу. Но нейтральным болельщикам, конечно, пришлась бы по душе победа "Боруссии", поскольку она уплотнила бы вершину турнирной таблицы до максимума. А если в отчетном туре победят "Байер", "Лейпциг" и другая "Боруссия", то верх станет и вовсе тесный. Получится почти как в РПЛ осенью!
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|27
|61
|2
|Боруссия Дортмунд
|27
|57
|3
|РБ Лейпциг
|27
|54
|4
|Байер Леверкузен
|27
|53
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|52
|6
|Вольфсбург
|27
|39
|7
|Фрайбург
|27
|37
|8
|Шальке
|27
|37
|9
|Хоффенхайм
|27
|36
|10
|Кельн
|27
|34
|11
|Герта
|27
|34
|12
|Аугсбург
|27
|30
|13
|Унион Берлин
|27
|30
|14
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|28
|15
|Майнц 05
|27
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|27
|24
|17
|Вердер Бремен
|26
|21
|18
|Падерборн
|27
|18