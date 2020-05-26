Матч за чемпионство: чего ждать от противостояния "Боруссии" и "Баварии" сегодня вечером?

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Матч за чемпионство: чего ждать от противостояния "Боруссии" и "Баварии" сегодня вечером?

25 мая 2013-го встреча "Боруссии" и "Баварии" привлекла внимание всей Европы – финал Лиги Чемпионов на "Уэмбли" ознаменовал пик немецкого футбола в этом веке. 7 лет спустя Der Klassiker возвращается на экраны болельщиков в каждом уголке планеты. Чемпионат Германии – главный турнир мира на данный момент, а поединок его лидеров – самое вкусное футбольное блюдо за последние месяцы. Сегодняшнему матчу хватает абсолютно всего (и нет ничего, чего бы ему не хватало): интрига в борьбе за чемпионство, высокое качество игры, топ-исполнители мира в составе "Баварии", перспективные таланты в форме "Боруссии". Лучших вариантов провести свободный вечер после длительного футбольного голода не найти! Еще можно поймать ностальгию по 2013 году: Мюллер, Нойер, Алаба и Боатенг до сих пор в основе "Ротэн", а Хуммельс – снова играет за "шмелей" (хотя с того времени поиграл за "Баварию").

Обе команды в прекрасной форме – после Рождества выиграли по 9 матчей Бундеслиги из 10, и коронавирусная пауза не выбила их из колеи, во всяком случае такое впечатление сложилось именно такое. Дортмундцы уверенно победили в Рурском дерби и спокойно одолели "Вольфсбург", а мюнхенцы на классе обыграли "Унион" и разнесли "Айнтрахт". Сегодня будут встречаться лучшие ассистенты турнира (Мюллер – 17, Санчо – 16) и эффективные форварды (Левандовски – 82 минуты на гол, Холанд – 69 минут на гол). "Бавария" возглавляет турнирную таблицу, "Боруссия" отстает на 4 очка. Домашнее поражение будет означать крах надежд Дортмунда на чемпионство. 5 предыдущих Der Klassiker в рамках чемпионата завершились с общим счетом 20:4 в пользу Мюнхена. В первом круге "Бавария" без шансов разбила конкурента: 4:0, 3.91xG против 0.61xG, 18 ударов против 1. Это был второй матч Ганси Флика у руля – он мгновенно освежил команду. Вероятность, что такое повторится и сегодня – есть! Но, наверное, не такая большая, как в первом круге!

Люсьена Фавра критикуют за отсутствие амбиций и веры в титул, но он знает, как противостоять "Баварии". Обе домашние игры (в предыдущем чемпионате и в Суперкубке) под руководством француза "Боруссия" выиграла у "Ротэн". Впрочем, есть нюанс. Фавр тогда встречался со скованной командой Ковача, а теперь приходится сдерживать мощную "машину" Флика, которая значительно лучше прессингует и грамотнее распоряжается мячом. Der Klassiker – битва стилей. Позиционный футбол "Баварии" с высоким прессингом и акцентом на владение против резких контратак "Боруссии", под которые прекрасно подобран состав. Мюнхен играет с высокой линией обороны, в которую встроен медленный Боатенг. "Байер" и Гладбах подстроились и обыграли мюнхенцев. Жером выдает роскошные передачи, но удержать Холанда на скорости не сможет никак. А удерживать нужно не только его – феноменально выглядят вингбеки Хакими и Геррейро, не забываем и о Санчо.

 
Появление Джейдона с первых минут под вопросом. Он уже восстановился от карантинных дел и выходил в предыдущих турах на замену, однако его форма вызывает вопросы. А мы помним, чем может завершиться ставка на неготового Санчо против "Баварии" – в ноябре был провал и замена в первом тайме. Дортмундские фаны также пережили большой стресс из-за Хуммельса, но лидер обороны на 99% сыграет. Центр поля Дортмунда – главная интрига перед матчем, ведь Джан и Витсель готовы вернуться в старт. А вот Ройс до сих пор лечится! У "Баварии" тоже есть кадровые потери. И если о травме Коутиньо никто не вспоминает, то повреждения Алькантары уменьшает Ганси Флику варианты для маневра. Хорошие новости тоже есть – восстановился Гнабри: индивидуально сильный вингер Мюнхена, который еще и лучше взаимодействует с Мюллером. Перемещение атаки красных на левый "полуфланг" в сочетании с перекрестным движением Гнабри может создать "Боруссии" катастрофические проблемы – Пищек медленный, Хакими не всегда успевает возвращаться из атаки.

"Боруссия" в этом сезоне не потерпела ни одного домашнего поражения. Рурское дерби показало, что даже отсутствие болельщиков не критично. А некоторым (например, Дауду) без давления трибун проще играть в свой лучший футбол. Дортмунд сегодня не имеет права уступить, но Бавария достаточно сильна, и первые туры после карантина это показали. Результативная ничья – вполне вероятный итог, который сохранит интригу в борьбе за серебряную салатницу. Но нейтральным болельщикам, конечно, пришлась бы по душе победа "Боруссии", поскольку она уплотнила бы вершину турнирной таблицы до максимума. А если в отчетном туре победят "Байер", "Лейпциг" и другая "Боруссия", то верх станет и вовсе тесный. Получится почти как в РПЛ осенью!

Игорь Малиенко soccernews.ru
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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 27 61
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 27 57
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 27 54
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 27 53
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 27 52
6 Вольфсбург Вольфсбург 27 39
7 Фрайбург Фрайбург 27 37
8 Шальке Шальке 27 37
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 27 36
10 Кельн Кельн 27 34
11 Герта Герта 27 34
12 Аугсбург Аугсбург 27 30
13 Унион Берлин Унион Берлин 27 30
14 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 26 28
15 Майнц 05 Майнц 05 27 27
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 27 24
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 26 21
18 Падерборн Падерборн 27 18
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