Матч за престиж: Бразилия едет в гости к Боливии

Боливия – Бразилия

Стадион: "Эрнандо Силес"

Начало матча: 23:00

Арбитр: Фернандо Рапаллини (Аргентина)

Семь команд продолжают борьбу за попадание на мундиаль, и только три из Южной Америки могут играть в свое удовольствие. Сборная Бразилии в предпоследнем туре южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира в России встретится с Боливией. Для обеих команд этот матч, по сути, будет товарищеским, играть будут ради престижа. Бразильцы первыми среди всех сборных добыли путевку в Россию, однако не бросили играть, поддерживая свое реноме. Команда обыграла борющийся за стыки Эквадор, а также отобрала важные очки у Колумбии.

Боливийцы уже ни на что не претендуют, зеленые не выходят на чемпионат мира с 1994 года, практически всегда замыкая турнирную таблицу отборочного этапа.

В сборной Боливии никогда не было звезд, лучший бомбардир страны Хоакин Ботеро никогда не играл в Европе. В нынешнем составе также подавляющее большинство игроков играет в своем родном чемпионате. Известных игроков нет, болельщики могут вспомнить разве что Хуана Карлоса Арсе, который в 2010 году провел 18 игр за "Терек", но так ни разу и не забил, хотя является нападающим. Арсе – лучший бомбардир Боливии в этом отборе, на его счету четыре мяча. Еще один нападающий Марсело Морено несколько лет играл за "Шахтер". В 46 играх он забил только 11 голов, не оправдав надежд. Его дважды отдавали в аренду в "Вердер" и "Уиган", но там он голов не забивал. В итоге в 2012 году его вернули в бразильский чемпионат, а сейчас он играет в Китае.

Боливийцы не хватают звезд с неба, однако на своем поле они способны отобрать очки у любой команды. Чили, Аргентина, Эквадор и Парагвай уже в этом убедились. Боливия выиграла три последние домашние игры и один раз сыграла вничью. Последнее поражение на родном стадионе датировано 1 сентября 2016 года.

Интересные факты противостояния:

Боливия все свои 13 очков набрала в домашних матчах, проиграв все гостевые встречи с разницей мячей 2:22.

Команды провели между собой 31 матч: 23 победы у Бразилии, 5 – у Боливии, 3 раза была зафиксирована ничья.

В матче первого круга Бразилия выиграла у Боливии со счетом 5:0.

Ориентировочные составы:

Боливия: Лампе, Беярано, Зентено, Флорес, Вальверде, Ральдес, Арсе, Юстиниано, Педраза, Кампос, Морено.

Бразилия: Алиссон, Данило, Марсело, Силва, Маркиньос, Аугусто, Фернандиньо, Паулиньо, Виллиан, Неймар, Жезус.

Прогноз на матч:

Бразильцы являются фаворитами, они не будут пытаться выиграть, во что бы то ни стало, будут просто играть в свое удовольствие. Боливия также постарается порадовать болельщиков, продлив беспроигрышную серию на родном стадионе.

Букмекеры предлагают на победу Бразилии коэффициент 1.90, на ничью – 3.80, на Боливию - 4.40.

Вячеслав Горбачев

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