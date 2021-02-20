Матч за Скудетто, мерсисайдское дерби и еще 3 матча, которые стоит посмотреть на выходных

"Айнтрахт" – "Бавария"

20 февраля, 17:30. Франкфурт-на-Майне, "Коммерцбанк-Арена"

Битва лидеров чемпионата Германии! "Айнтрахт" на безумном ходу и за последние два месяца команда выдала почти максимальный результат в Бундеслиге. За это время франкфуртцы преодолели путь из нижней части таблицы и сейчас гордо расположились на четвертом месте ("Вольфсбург" сместил их с третьего места, обыграв вчера "Арминию"). Возвращение Луки Йовича из "Реала" только добавило уверенности команде. Серб еще не появлялся в старте, а уже успел забить три мяча. Очевидно, что шансы "Айнтрахта" потрепать нервы "Баварии" в контексте борьбы за чемпионство – минимальные (10 очков разницы), но закрепиться в зоне ЛЧ и огорчить абсолютного чемпиона – почему бы и нет. В прошлом туре "Арминия" напомнила мюнхенцам, что они также "смертные" (3:3), поэтому недооценки от "Баварии" ждать не стоит. Но не все так гладко у команды Флика, действующий чемпион Германии страдает от переполненного лазарета, а впереди еще выездной матч против "Лацио" в ЛЧ. В предыдущей встречи этих соперников "Бавария" унизила "Айнтрахт" (5:0).

"Ливерпуль" – "Эвертон"

20 февраля, 20:30. Ливерпуль, "Энфилд"

Мерсисайдское дерби не нуждается в дополнительной рекламе. Юрген Клопп уже окончательно смирился, что его подопечные будут вынуждены отдать трофей АПЛ после завершения нынешнего сезона, о чем немец откровенно заявлял. Основная цель "Ливерпуля" в АПЛ – ТОП-4, но последние три матча проиграны, а к дерби "красные" подходят на 6-й строчке. Во вторник мерсисайдцы на выезде справились с "РБ Лейпциг" (0:2) в ЛЧ, поэтому настроение в лагере команды обнадеживающее. "Эвертон" вплотную приблизился к своему принципиальному конкуренту в таблице (7-е место), что придает остроты к противостоянию (между соперниками 3 очка). Анчелотти приучил болельщиков "ирисок" к хорошим результатам, из-за чего два поражения подряд (от "Сити" и "Фулхэма") вызывают некоторое недоумение и беспокойство. Очки в дерби с "Ливерпулем" могут простить все итальянскому специалисту.

"Милан" – "Интер"

21 февраля, 17:00. Милан, "Сан-Сиро"

Дерби делла Мадоннина! "Милан" позволил своим сторонникам поверить в сказку, которую изрядно подпортили последние поражения от "Аталанты" и "Специи". Тем не менее, подопечные Пиоли только на один зачетный балл отстают от лидера гонки Серии "А". Также миланцы упустили победу в последней встрече ЛЕ против "Црвены Звезды" (2:2), что не будет способствовать полной концентрации "россонери" на ближайшем дерби. Зато "Интеру" терять абсолютно нечего. Команда Конте вылетела из всех турниров и организовала идеальную среду для похода за Скудетто. Вдохновившись осечкой "Милана" со "Специей" (0:2), "Интер" справился с "Лацио" и забрал себе первую строчку. После конфликта Антонио Конте с президентом "Юве" тренер получил дополнительную порцию мотивации, чтобы не подпустить туринцев до 10-го подряд трофея Серии "А" и, похоже, у "Интера" есть все, что для этого нужно.

"Арсенал" – "Манчестер Сити"

21 февраля, 19:30. Лондон, "Эмирейтс"

Очередная дуэль учителя и ученика. За что борется "Арсенал" в нынешнем сезоне – точно не знает никто. У команды Артеты уже достаточный гандикап, чтобы не волноваться за вылет, но борьба за ТОП-4 выглядит также призрачной. На карте стоит только честь клуба и желание Микеля Артеты одолеть своего наставника. Будет ли достаточно этих двух факторов "канонирам" – сомнительно. Гвардиола наконец завел свою "машину" и таранит абсолютно все на своем пути к трофею. Для полного понимания ситуации – 17 побед подряд. Главный тренер уже даже позволяет себе неосторожные шутки в прессе, что "Сити" уже стал чемпионом. Первая ступень таблицы и отрыв от "Юнайтед" в 10 очков подчеркивают, что в каждой шутке есть доля правды.

"Аталанта" – "Наполи"

21 февраля, 20:00. Бергамо, "Атлети Адзурри д'Италия"

Борьба итальянских грандов с российским привкусом! Не прошло и трех недель как бергамаски обыгрывали "Наполи" (3:1) полуфинале Кубка Италии. На этот раз ставки тоже высокие, победа может позволить "Аталанте" выбить соперника с 5-го места, а при успешном стечении обстоятельств Миранчук и компания рискуют подвинуть "Юве" с 4-й строчки. И пора бы! Если сейчас "Аталанта" не соберет силы в кулак и не сделает рывок в зону Лиги Чемпионов, потом может быть поздно. Претендентов на последнее место в самом престижном клубном турнире Европы достаточно. У команды Гаттузо сейчас дела не лучшие, неаполитанцы за последние недели потеряли много очков в чемпионате Италии, вылетели из Кубка и покинули ТОП-4 Серии А, а в 1/16 финала Лиги Европы неожиданно проиграли "Гранаде" (0:2). Итальянская пресса активно ищет специалистов на замену главному тренеру "Наполи", который, похоже, не доработает до конца нынешнего сезона.