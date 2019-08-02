Матч за Суперкубок Европы обслужит женщина-арбитр

УЕФА определилась с судейской бригадой, которая обслужит матч за Суперкубок Европы-2019 между "Ливерпулем" и "Челси".

На официальном сайте организации сообщается, что главным арбитром встречи будет француженка Стефани Фраппар.

Таким образом, впервые в истории женщина будет работать рефери на матче крупного турнира УЕФА с участием мужских команд.

Напомним, что поединок между действующими победителями Лиги Чемпионов и Лиги Европы состоится 14 августа в Стамбуле.

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