Матч за Суперкубок Италии могут перенести из-за коронавируса
СМИ узнали о желании "Интера" и "Ювентуса" перенести на более поздний срок матч за Суперкубок Италии.
Напомним, что игра между действующими победителем Серии А и обладателем Кубка Италии запланирована на 12 января.
По информации журналиста Ромео Агрести, перенос возможен из-за ситуации с распространением коронавируса в стране.
Матч должен пройти в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца".
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|Команда
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|Аталанта
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|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17