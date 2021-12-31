Матч за Суперкубок Италии могут перенести из-за коронавируса

СМИ узнали о желании "Интера" и "Ювентуса" перенести на более поздний срок матч за Суперкубок Италии.

Напомним, что игра между действующими победителем Серии А и обладателем Кубка Италии запланирована на 12 января.

По информации журналиста Ромео Агрести, перенос возможен из-за ситуации с распространением коронавируса в стране.

Матч должен пройти в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца".

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