Матч за суперкубок России-2018 может быть сыгран за границей.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил Президент РФПЛ Сергей Прядкин. В частности, он рассказал: "Есть вариант проведения матча на стадионе "Динамо", при его готовности будем вести переговоры с руководством арены - хороший, удобный и доступный стадион. Или за пределами страны, несколько предложений мы имеем. У нас есть предложения, думаем по этому поводу.

Если матч за суперкубок будет за границей, то мы должны проводить его сразу после окончания первой части чемпионата в зимнюю паузу. Одним из вариантов был Казахстан, но там сменилось руководство федерации. Прежние руководители хотели провести матч в Астане или Алма-Ате. Новое руководство к этой теме не возвращалось".

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