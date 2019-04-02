Матч за Суперкубок России пройдет на стадионе "ВТБ Арена" в Москве. Об этом информирует пресс-служба РПЛ.

В этой игре встретятся чемпион России и обладатель Кубка текущего сезона. Матч состоится 6 июля 2019 года.

"ВТБ Арена" должен быть открыт 10 марта, однако состояние поля признано неудовлетворительным, поэтому дерби "Динамо" - "Спартак", которое должно было пройти на стадионе перенесено на "Арену Химки".

Не пропустите: На стадионе "Динамо" начали менять газон| http://soccernews.ru