Матч за Суперкубок России пройдет на стадионе "ВТБ Арена"

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Матч за Суперкубок России пройдет на стадионе "ВТБ Арена"

Матч за Суперкубок России пройдет на стадионе "ВТБ Арена" в Москве. Об этом информирует пресс-служба РПЛ.

В этой игре встретятся чемпион России и обладатель Кубка текущего сезона. Матч состоится 6 июля 2019 года.

"ВТБ Арена" должен быть открыт 10 марта, однако состояние поля признано неудовлетворительным, поэтому дерби "Динамо" - "Спартак", которое должно было пройти на стадионе перенесено на "Арену Химки". 

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