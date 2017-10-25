Матч "Зенит" - ЦСКА может быть перенесен на стадион "Петровский"

Следующей весной на стадионе "Санкт-Петербург" планируется замена газона, сообщают российские СМИ.

Ожидается, что мероприятия по смене газона начнутся с 16 апреля 2018 года. В связи с этим "Зениту" придется провести как минимум один матч на своем старом стадионе "Петровский".

Не исключено, что это будет матч 28-го тура чемпионата России с ЦСКА, который состоится 29 апреля.

Не пропустите: Кокорин: "С радостью завершу карьеру в "Зените". | http://soccernews.ru