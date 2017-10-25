Матч "Зенит" - ЦСКА может быть перенесен на стадион "Петровский"

Теги зенит санкт-петербургцска москва

Матч "Зенит" - ЦСКА может быть перенесен на стадион "Петровский"

Следующей весной на стадионе "Санкт-Петербург" планируется замена газона, сообщают российские СМИ.

Ожидается, что мероприятия по смене газона начнутся с 16 апреля 2018 года. В связи с этим "Зениту" придется провести как минимум один матч на своем старом стадионе "Петровский".

Не исключено, что это будет матч 28-го тура чемпионата России с ЦСКА, который состоится 29 апреля.

Не пропустите: Кокорин: "С радостью завершу карьеру в "Зените". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Погоня за мечтой: как "Наполи" поверил в свое чемпионство

Погоня за мечтой: как "Наполи" поверил в свое чемпионство

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 14 29
2 Зенит Санкт-Петербург 14 29
3 ЦСКА Москва 14 25
4 Урал 14 22
5 Краснодар 14 21
6 Спартак Москва 14 21
7 Уфа 14 18
8 Рубин 14 18
9 Ахмат 14 17
10 Арсенал Тула 14 17
11 Ростов 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
14 Тосно 14 14
15 Анжи 14 12
16 СКА Хабаровск 14 12
Полная таблица

топ-5 тегов