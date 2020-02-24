Матч "Зенит" - "Локомотив" покажут на большом экране

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Матч "Зенит" - "Локомотив" покажут на большом экране

Матч 20-го тура РПЛ "Зенит" - "Локомотив" покажут в крупнейшем мировом фудмолле "Депо. Москва".

Фанаты клубов смогут посмотреть встречу на большом экране и с live-комментарием.

Кроме того, болельщики смогут выиграть подарки от организаторов мероприятия и вкусно поесть в многочисленных корнерах, предлагающих блюда всех стран мира.

"Совместно с "Депо. Москва" появилась возможность устроить столь масштабный просмотр и собрать всех вместе. Нельзя не отметить, что у многих само название "Депо. Москва" ассоциируется с железнодорожным транспортом, железными дорогами, "Локомотивом". Надеемся, что это станет отправной точкой долгосрочного сотрудничества", - сказал директор по связям с общественностью "Локомотива" Кирилл Брейдо.

Матч 20-го тура РПЛ "Зенит" - "Локомотив" состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге.

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