Матч "Зенит" – "Рубин" начнется с минуты молчания в память о Риксене



Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" – "Рубин" начнется с минуты молчания в память о скончавшемся экс-игроке петербургского клуба Фернандо Риксена.

Голландский футболист умер в возрасте 43 лет. В последние шести лет он страдал болезнью Лу Герига - боковым амиотрофическим склерозом.

За "Зенит" голландец выступал с 2006 по 2009 годы. В составе клуба из Санкт-Петербурга он становился чемпионом и обладателем Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Матч "Зенит" – "Рубин" состоится 21 сентября на стадионе "Газпром Арена". Начало встречи в 19:00 мск.

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