Матч "Зенит" - "Спартак" обслужит Иванов. Он удалил Понсе в четвертьфинале Кубка

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Матч "Зенит" - "Спартак" обслужит Иванов. Он удалил Понсе в четвертьфинале Кубка

Главным арбитром матча 1/2 финала Кубка России "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва) назначен ростовчанин Сергей Иванов, сообщает "Спорт-Экспресс".

Стоит отметить, что Иванов судил четвертьфинальный матч между "Спартаком" и ЦСКА (3:2). В той встрече арбитр ошибочно удалил нападающего красно-белых Эсекьеля Понсе, а также не назначил пенальти в ворота "армейцев".

В 2016 году Иванов обслуживал матч "Зенит" - "Спартак" (4:2). После матча представители московского клуба подали протест против судейства.

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