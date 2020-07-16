Матч "Зенит" - "Спартак" обслужит Иванов. Он удалил Понсе в четвертьфинале Кубка
Главным арбитром матча 1/2 финала Кубка России "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва) назначен ростовчанин Сергей Иванов, сообщает "Спорт-Экспресс".
Стоит отметить, что Иванов судил четвертьфинальный матч между "Спартаком" и ЦСКА (3:2). В той встрече арбитр ошибочно удалил нападающего красно-белых Эсекьеля Понсе, а также не назначил пенальти в ворота "армейцев".
В 2016 году Иванов обслуживал матч "Зенит" - "Спартак" (4:2). После матча представители московского клуба подали протест против судейства.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22