Матч "Зенит" - "Спартак" пройдет при пустых трибунах

Матч 19-го тура Российской Премьер-лиги между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" пройдет при пустых трибунах, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

"В соответствии с разрешением на игре смогут побывать посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны", - говорится в заявлении клуба.

Такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

Матч "Зенит" - "Спартак" пройдет в среду, 16 декабря. Начало встречи в 20:00 мск.

После 18 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков. "Спартак" с 35 очками занимает вторую позицию.

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