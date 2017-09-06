Матч "Зенит" - "Уфа" перенесён

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Матч "Зенит" - "Уфа" перенесён

РФПЛ на своём официальном сайте объявила о переносе матча 10-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уфой".

Игра, которая была запланирована на 17 сентября, состоится днём позднее в 19:30 по московскому времени. 

Ранее сообщалось, что инициатива о переносе поединка исходила от "Зенита", которому 14 сентября предстоит гостевой матч Лиги Европы против "Вардара".

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