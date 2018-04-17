Матч женского чемпионата Украины закончился массовой дракой
В матче 12-го тура женского чемпионата Украины между командами "Пантеры" и "Еднисть" произошла драка между футболистками.
Сразу после окончания матча потасовку начала Анжелика Ткачук из "Пантер", получившая за это только желтую карточку. Девушек удалось разнять с большим трудом.
Видео: Драка в женском футболе.
Матч завершился вничью 1:1.
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|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
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|Верес Ровно
|22
|32
|6
|Мариуполь
|22
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|7
|Олимпик Донецк
|22
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|Александрия
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|9
|Звезда Кропивницкий
|22
|19
|10
|Карпаты Львов
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|19
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