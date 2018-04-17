Матч женского чемпионата Украины закончился массовой дракой

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Матч женского чемпионата Украины закончился массовой дракой

В матче 12-го тура женского чемпионата Украины между командами "Пантеры" и "Еднисть" произошла драка между футболистками.

Сразу после окончания матча потасовку начала Анжелика Ткачук из "Пантер", получившая за это только желтую карточку. Девушек удалось разнять с большим трудом.

Видео: Драка в женском футболе.

Матч завершился вничью 1:1.

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