Матч "Жирона"- "Реал" может не состояться

Матч 10-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Реалом"​, который должен пройти 29 октября, может не состояться.

Это произойдет в том случае, если правительство Каталонии объявит о независимости от Испании.

"Безопасность на этом матче будет такой, какой она всегда и бывает. Мы будем играть так, как и всегда, и не думать ни о чем другом", - сказал наставник "Реала" Зинедин Зидан.

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