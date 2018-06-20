Матч жизни: Марокко поборется с Португалией за сохранение шансов на плей-офф

Португалия – Марокко

Стадион: "Лужники" (Москва, Россия)

Начало матча: 15:00

Главный арбитр: Марк Гейгер (США)

Второй тур Чемпионата Мира потихоньку набирает свои обороны, в историю уходят матчи группы "А", а на манеж выходит квартет "В", где всего один результат может все запутать до неузнаваемости. Речь, конечно же, о встрече Португалии и Марокко, которую изначально рассматривали как битву, в которой может решиться судьба второго места. Но это только предтурнирные расклады. На практике мы имеем, что Марокко не смог взять хоть какие-то очки в матче с Ираном, а вот Португалия, проиграв по игре, огорчила Испанию и забрала у нее важные 2 очка. Таким образом, перед вторым туром расклад в группе следующий: Португалия и Испания – по одному очку, Марокко – ноль очков, а на лидерской позиции идет Иран – три очка.

Шансы "атласских львов" на второе место еще ни разу не потеряны. Для этого нужно обыграть португальцев, что хоть и кажется задачей из разряда "сверхъестественного", особенно после неудачной игры с Ираном, но это далеко не невозможно, учитывая игру подопечных Ренара. Да, на самом деле, при всей досаде автогола на последних минутах, "атласские львы" провели первый тур вполне даже здорово. Особенно в первые двадцать минут, когда их точные передачи и динамичное передвижение оказались чуть ли не лучшими на турнире. Опять говорить о крутых исполнителя типа Амина Арита уже, наверное, не стоит, ведь об этом уже все знают, и все видели, что иранцы весь этот звездный букет успешно порезали. Стоит отметить только тот факт, что с Португалией Марокко, скорее всего, придется играть на быстрых атаках, а там уже и Арит, и Зийеш, и Беланда могут показать себя совсем с другой стороны.

Что касается сборной "особенных", то выступление команды в первом туре наталкивает на мысль, что на Чемпионате Мира не будет ситуаций, с которых их не смог бы вытащить Криштиану Роналду. Безусловно, в матче против африканцев большая часть португальских атак будет идти именно через Ронни. И вопрос будет лишь в том, сможет ли он и дальше держать уровень и снова создать разницу. Победа в этом матче невероятно важна для португальцев, ведь если в матче Испании и Ирана что-то пойдет не так (например, "принцы Персии" отобьются и заработают 1 очко), то дальнейшая борьба войдет в стадию "критической". А вот в случае выигрыша команда Сантуша наберет 4 очка и перед матчем с Ираном будет иметь очень хорошие шансы на выход в 1/8 финала.

Пока что все идет по плану. Ничья с Испанией в первом туре – это очень хороший результат для Португалии. Теперь вот даже интересно какую тактику выберет тренер "особенных": будет контролировать мяч и играть в свой футбол или отдаст "кожаный снаряд" "львам", которые, кстати, держать его у себя очень любят, и даст установку быстрым вингерам убегать в контратаку при любой возможности. Конечно же, вторая модель игры намного менее вероятна, да и не по-чемпионски это играть так с командой, которая ниже уровнем. Но данное предположение имеет право на жизнь, ведь Португалия укомплектована хорошими исполнителями для такой игры. К тому же, вариантов у "атласских львов" не так уж и много. Им нужен гол, и желательно не один, так что регулярные атаки марокканцев – это лишь дело времени. Они все равно полезут вперед!

Что касается личных встреч, то, несмотря на географическую близость, сборные Португалии и Марокко встречались всего раз – на групповом этапе Чемпионата Мира 1986. Тогда – на самом успешном мундиале для Марокко – "атласские львы" оказались сильнее 1:3. Так что статистика личных встреч говорит в пользу команды с африканского континента. Вот и посмотрим, сможет ли Португалия одержать свою первую победу в матче против географического соседа.

Интересные факты перед противостоянием Португалии и Марокко

Португалия и Марокко лишь раз встречались в рамках Чемпионата Мира. Это случилось на мундиале 1986 года в Мексике. Тогда "атласские львы" оказались сильнее представителей Пиренейского полуострова. Матч закончился со счетом 3:1

В последних 5 матчах Португалия победила лишь раз. Это случилось 7 июня в матче против Алжира (3:0).

В последних 20 раз марокканцы проиграли лишь дважды: перед поражением в первом туре группового этапа Чемпионата Мира 2018, они уступили аж 10 июня 2017 года сборной Камеруна (1:0) в отборе на Кубок Африканских Наций.

Ориентировочные составы

Португалия: Патрисиу – Соареш, Пепе, Фонте, Геррейро – Б. Силва, Моутинью, Карвалью, Фернандеш – Гедеш, Роналду.

Марокко: Мунир – Бенатиа, Сайсс, Хакими – С.Амрабат, Аль-Ахмади, Зийех, Буссуфа – Арит, Беланда, Эль-Кааби.

Прогноз на матч:

Какую бы тактику не выбрал тренерский штаб Марокко в матче против Португалии, шансов на финальный успех откровенно маловато. Безусловно, они есть, но для этого должно совпасть сразу три фактора: (а) невыразительная игра Роналду, (б) желание прижаться к собственным воротам и поймать африканцев на контратаке и (в) нереализация. Конечно же, все эти факторы вместе не сойдутся! Теоретически, они могут сойтись вместе только благодаря колоссальной удаче, а на нее марокканцам рассчитывать совсем не стоит. Все-таки речь идет о вылете или продолжении борьбы за выход из группы.

Букмекеры не сомневаются в победе "особенных". Коэффициент на их победу колеблется в районе 1,6. Вариант ничьи не исключается, но она намного менее вероятна – 3,8. А вот в сборную Марокко веры нет совсем – 6,6, и коэффициент постоянно движется в сторону 7.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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