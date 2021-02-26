Матчи 1/4 финала Кубка России перенесены на апрель
Российский футбольный союз принял решение провести позже четвертьфинальные игры Кубка страны.
Изначально матчи были запланированы на 2-3 марта, новая дата - 7-8 апреля.
В 1/4 финала Кубка России уже пробились тульский "Арсенал", московские "Динамо", ЦСКА и "Локомотив", "Сочи", грозненский "Ахмат" и самарские "Крылья Советов".
Последний участник этой стадии определится 3 марта в поединке "Уфы" и "Урала". После данной встречи состоится жеребьёвка турнира.
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