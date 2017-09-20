Матчи 1/8 финала Кубка Мексики перенесли из-за мощного землетрясения

Матчи 1/8 финала Кубка Мексики не будут сыграны в ранее запланированные сроки.

Решение о переносе игр было принято в связи с мощным землетрясением.

Напомним, что страну потрясло землетрясение магнитудой 7,1 балла. Жертвами происшествия стали 224 человека. | http://soccernews.ru