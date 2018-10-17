Матчи 11-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания

Теги рплсергей прядкин

Матчи 11-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания

Матчи 11-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания, об этом сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Такое решение принято в связи с терактом, который произошёл сегодня в Керчи. По последним данным, 19 человек погибли, ещё около 50 пострадали.

"Произошла ужасная трагедия. Погибли люди. Необходимо поддержать семьи жертв этой страшной трагедии. Лига направит письма в клубы с просьбой начать матчи с минуты молчания" - сказал Прядкин.

Стоит отметить, что данную инициативу поддержало и руководство ФНЛ.

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