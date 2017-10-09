Матчи 13-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания

Теги константин сарсания

Матчи 13-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что матчи 13-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания.

"Минута молчания будет на матчах ближайшего тура РФПЛ в память о Константине Сарсании" - сказал Прядкин.

Напомним, что спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания умер в субботу, 7 октября, из-за оторвавшегося тромба.

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