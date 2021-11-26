Матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии на шахте в Кемеровской области

Теги рпл

Матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии на шахте в Кемеровской области

Пресс-служба российской Премьер-лиги анонсировала траурную акцию в матчах 16-го тура.

Все игры начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Кемеровской области.

Напомним, что в четверг утром в результате взрыва метана на шахте "Листвяжная" погибли 46 горняков. Также жертвами стали 6 сотрудников МЧС, участвовавших в спасательной операции. 

"РПЛ выражает соболезнования родным и близким погибших при взрыве метана на кузбасской шахте "Листвяжная". Скорбим вместе с вами", - говорится в заявлении лиги.

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