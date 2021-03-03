Матчи 21 тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Розанове
Российская Премьер-Лига на своем официальном сайте выразила соболезнования в адрес родных и близких комментатора Юрия Розанова, который ушел из жизни 3 марта в возрасте 59 лет.
"Все матчи 21-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Юрии Альбертовиче", - сообщает пресс-служба РПЛ.
Розанов родился 12 июня 1961 года. Розанов начал комментаторскую карьеру в 1996 году на канале "НТВ-Плюс". На Евро-2012 вел трансляции матчей для украинских телеканалов ТРК "Украина", "Футбол" и "Футбол+". с 2015 года работал на "Матч ТВ". В 2019 году Розанову диагностировали рак.
Читать также: Розанову стало плохо перед смертью: подробности трагедии | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Холанд готов перейти только в два клуба
-
Стало известно место проведения матча ЛЧ "Ливерпуль" - "РБ Лейпциг"
-
Романцева перевели из реанимации в палату после инфаркта
-
Пользователи Soccernews считают, что Месси останется в "Барселоне"
-
"Барселона" совершила камбек и пролезла в финал Кубка Испании! Выражаем не самое популярное мнение о работе Кумана в "Барсе"
Лента новостей
-
Клопп высказался о давлении из-за неудачных результатов "Ливерпуля"
-
В "Тамбове" погасили часть долга перед некоторыми игроками
-
Ойонго покинет "Краснодар", сыграв всего 12 минут. Футболисту выплатили зарплату за весь контракт
-
Появилась информация о состоянии Аланы Мамаевой
-
"Ливерпуль" хочет подписать молодого защитника "Спортинга"
-
Назван лучший игрок "Зенита" в феврале
-
Холанд готов перейти только в два клуба
-
Стало известно место проведения матча ЛЧ "Ливерпуль" - "РБ Лейпциг"
-
"Барселона" ответила на троллинг "Севильи" после камбэка в Кубке Испании
-
Романцева перевели из реанимации в палату после инфаркта
-
Пользователи Soccernews считают, что Месси останется в "Барселоне"
-
Экс-защитника сборной Италии приговорили к тюремному сроку
-
"Сочи" готовит новый контракт для Нобоа
-
"Монако" нацелился на голкипера "Баварии"
-
Тухель пообещал, что "Челси" со следующего сезона будет бороться за все трофеи
-
Уткин объяснил, почему Юрия Розанова называли "дяденькой"
-
Тренер "Монако" оценил игру Головина в матче со "Страсбуром"
-
"Барселона" совершила камбек и пролезла в финал Кубка Испании! Выражаем не самое популярное мнение о работе Кумана в "Барсе"
-
Куман прокомментировал камбэк "Барселоны" в противостоянии с "Севильей"
-
Игрок "Спартака" опубликовал трогательные фото с беременной невестой