Матчи 21 тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Розанове

Российская Премьер-Лига на своем официальном сайте выразила соболезнования в адрес родных и близких комментатора Юрия Розанова, который ушел из жизни 3 марта в возрасте 59 лет.

"Все матчи 21-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Юрии Альбертовиче", - сообщает пресс-служба РПЛ.

Розанов родился 12 июня 1961 года. Розанов начал комментаторскую карьеру в 1996 году на канале "НТВ-Плюс". На Евро-2012 вел трансляции матчей для украинских телеканалов ТРК "Украина", "Футбол" и "Футбол+". с 2015 года работал на "Матч ТВ". В 2019 году Розанову диагностировали рак.