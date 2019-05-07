Матчи 28-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания

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Матчи 28-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания

Российская Премьер-лига приняла решение начать матчи ближайшего тура с минуты молчания.

Перед стартовым свистком футболисты почтят память погибших в Великой Отечественной Войне, а также в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. 

Напомним, что 5 мая в Шереметьево самолёт совершил аварийную посадку, в ходе которой воздушное судно загорелось. Погибли 41 человек, 37 - выжили. Предварительная причина трагедии - попадание молнии на высоте 2100 метров.

В рамках 28-го тура чемпионата России сыграют следующие пары: "Оренбург" - "Урал", "Динамо" - "Ростов", "Анжи" - "Арсенал", "Локомотив" - "Рубин", "Енисей" - "Краснодар", "Ахмат" - "Крылья Советов", "Спартак" - "Уфа", "Зенит" - ЦСКА.

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7 Оренбург Оренбург 27 36
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9 Ахмат Ахмат 27 36
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11 Урал Урал 27 33
12 Динамо Москва Динамо Москва 27 30
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