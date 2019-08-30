Матчи 3-го тура Ла Лиги начнутся с минуты молчания в память о дочери Энрике

Теги луис энрикела лига

Матчи 3-го тура Ла Лиги начнутся с минуты молчания в память о дочери Энрике

Королевская испанская футбольная федерация приняла решение начать всем матчи 3-го тура чемпионата Испании с минуты молчания в память о дочери Луиса Энрике.

Вчера стало известно, что дочь бывшего тренера сборной Испании умерла от рака в возрасте 9 лет.

Также федерация ходатайствует об аналогичной акции перед ближайшими матчами отбора Евро-2020 с участием испанской сборной.

Дочь Энрике Ксана умерла от рака костей. Матчи 3-го тура Ла лиги состоятся сегодня, в субботу и в воскресенье.

А еще: Семак оценил шансы Дриусси сыграть со "Спартаком"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Стали известны результаты жеребьёвки Лиги Европы сезона-2019/20

Стали известны результаты жеребьёвки Лиги Европы сезона-2019/20

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Севилья Севилья 2 6
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
3 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 2 4
4 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 2 4
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2 4
6 Алавес Алавес 2 4
7 Осасуна Осасуна 2 4
8 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 1 3
9 Леванте Леванте 2 3
10 Мальорка Мальорка 2 3
11 Сельта Виго Сельта Виго 2 3
12 Вильярреал Вильярреал 2 1
13 Гранада Гранада 2 1
14 Эйбар Эйбар 2 1
15 Хетафе Хетафе 2 1
16 Валенсия Валенсия 2 1
17 Эспаньол Эспаньол 2 1
18 Бетис Бетис 1 0
19 Барселона Барселона 1 0
20 Леганес Леганес 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов