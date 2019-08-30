Матчи 3-го тура Ла Лиги начнутся с минуты молчания в память о дочери Энрике

Королевская испанская футбольная федерация приняла решение начать всем матчи 3-го тура чемпионата Испании с минуты молчания в память о дочери Луиса Энрике.

Вчера стало известно, что дочь бывшего тренера сборной Испании умерла от рака в возрасте 9 лет.

Также федерация ходатайствует об аналогичной акции перед ближайшими матчами отбора Евро-2020 с участием испанской сборной.

Дочь Энрике Ксана умерла от рака костей. Матчи 3-го тура Ла лиги состоятся сегодня, в субботу и в воскресенье.

А еще: Семак оценил шансы Дриусси сыграть со "Спартаком"| http://soccernews.ru