Матчи АПЛ в следующем сезоне могут пройти без зрителей

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Матчи АПЛ в следующем сезоне могут пройти без зрителей

В следующем сезоне матчи чемпионата Англии могут пройти без зрителей, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, к варианту проведения матчей при пустых трибунах склоняются клубы английской Премьер-лиги. Руководство клубов считает, что футбол в прежнем виде сможет вернуться только после появления вакцины, которая ожидается не раньше середины 2021 года.

Напомним, что нынешний сезон в Премьер-лиге приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Есть вариант, что сезон будет завершен досрочно.

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