Матчи ближайшего тура АПЛ начнутся с минуты молчания в память о пропавшем без вести Эмилиано Сале

Все матчи 24-го тура английской Премьер-лиги начнутся с минуты молчания, сообщает официальный твиттер турнира.

Таким образом, команды почтят память новичка "Кардиффа" Эмилиано Салы, который в понедельник вечером пропал без вести в районе Нормандских островов и, вероятно, погиб.

"Премьер-лига с глубоким сожалением узнала о прекращении активных поисков Эмилиано Салы и пилота самолёта Дэвида Айбботсона. Наши мысли с ними и их близкими. Мы продолжим поддерживать клуб "Кардифф" в этот тяжёлый момент. В знак уважения, на матчах следующего тура Премьер-лиги будет объявлена минута молчания в память об Эмилиано и Дэвиде" - говорится в публикации АПЛ.

Напомним, что матчи 24-го тура чемпионата Англии состоятся 29 и 30 января.

В понедельник Сала вылетел из Нанта в Кардифф, чтобы присоединиться к новой команде. В минувшую субботу валлийский клуб объявил о приобретении 28-летнего аргентинца за 20,5 миллионов евро. Форвард летел на частном двухместном самолёте.

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