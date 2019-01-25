Матчи ближайшего тура АПЛ начнутся с минуты молчания в память о пропавшем без вести Эмилиано Сале
Все матчи 24-го тура английской Премьер-лиги начнутся с минуты молчания, сообщает официальный твиттер турнира.
Таким образом, команды почтят память новичка "Кардиффа" Эмилиано Салы, который в понедельник вечером пропал без вести в районе Нормандских островов и, вероятно, погиб.
"Премьер-лига с глубоким сожалением узнала о прекращении активных поисков Эмилиано Салы и пилота самолёта Дэвида Айбботсона. Наши мысли с ними и их близкими. Мы продолжим поддерживать клуб "Кардифф" в этот тяжёлый момент. В знак уважения, на матчах следующего тура Премьер-лиги будет объявлена минута молчания в память об Эмилиано и Дэвиде" - говорится в публикации АПЛ.
Напомним, что матчи 24-го тура чемпионата Англии состоятся 29 и 30 января.
В понедельник Сала вылетел из Нанта в Кардифф, чтобы присоединиться к новой команде. В минувшую субботу валлийский клуб объявил о приобретении 28-летнего аргентинца за 20,5 миллионов евро. Форвард летел на частном двухместном самолёте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11