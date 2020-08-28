Матчи Бундеслиги будут проходить без зрителей минимум до конца октября
Матчи чемпионата Германии будут проходить без зрителей до конца октября. Об этом сообщает Sport.sky.de.
По данным источника, канцлер Германии Ангела Меркель решила, что болельщики не смогут посещать игры Бундеслиги из-за пандемии коронавируса.
По словам Меркель, к концу октября рабочая группа должна выработать предложения по вопросу допуска болельщиков на национальные спортивные мероприятия.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20