Матчи Бундеслиги будут проходить без зрителей минимум до октября

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан рассказал, что из-за пандемии коронавируса зрители не смогут пока вернуться на стадионы. Об этом сообщает Bild.



По данным источника, фанаты не смогут посещать матчи Бундеслиги как минимум до 31 октября 2020 года.



"Мы должны быть бдительны. Возвращение тысяч зрителей на стадионы было бы плохим знаком. Не нужно идти на риск. Соблюдение правил - решающий фактор в победе над пандемией", - написал Шпан в твиттере.

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