Матчи Бундеслиги будут проходить без зрителей минимум до октября
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан рассказал, что из-за пандемии коронавируса зрители не смогут пока вернуться на стадионы. Об этом сообщает Bild.
По данным источника, фанаты не смогут посещать матчи Бундеслиги как минимум до 31 октября 2020 года.
"Мы должны быть бдительны. Возвращение тысяч зрителей на стадионы было бы плохим знаком. Не нужно идти на риск. Соблюдение правил - решающий фактор в победе над пандемией", - написал Шпан в твиттере.
Не пропустите: Форвард "Интера" Лукаку забил в 9 матчах Лиги Европы| http://soccernews.ru
главное
-
"Интер" обыграл "Байер" в 1/4 финала Лиги Европы и вышел в полуфинал турнира
-
Арбитр Казарцев объяснил второй пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Сочи"
-
Арбитр Казарцев заявил, что не получал письмо с вызовом на встречу с детектором лжи
-
Адвокат рассказал, что может грозить Широкову за избиение судьи
-
Появилось видео избиения арбитра бывшим игроком сборной России Широковым
Лента новостей
-
Экс-игрок "Милана" Меркель может стать игроком "Сочи"
-
Новичок "Ливерпуля" Цимикас прокомментировал свой переход
-
Матчи Бундеслиги будут проходить без зрителей минимум до октября
-
Арбитр, которого избил Широков: "Со здоровьем все хорошо, жить буду"
-
"МЮ" обыграл "Копенгаген" в дополнительное время в матче 1/4 финала Лиги Европы и вышел в полуфинал турнира
-
Кулибали может продолжить карьеру в "Манчестер Сити"
-
Арбитр Еськов рассказал, что судей могут лишить лицензии ВАР за нарушение протокола
-
"Интер" обыграл "Байер" в 1/4 финала Лиги Европы и вышел в полуфинал турнира
-
Арбитр Казарцев объяснил второй пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Сочи"
-
Влашич в инстаграме опубликовал милое детское фото
-
Орлов: "Зенит" - флагман нашего футбола и по игре, и по поведению"
-
"МЮ" недоволен тем, как "Боруссия" вела переговоры о переходе Санчо
-
Форвард "Интера" Лукаку забил в 9 матчах Лиги Европы
-
1
Выяснилось, почему Широков ударил судью
-
Арбитр Казарцев заявил, что не получал письмо с вызовом на встречу с детектором лжи
-
Защитник Грицаенко стал игроком "Тамбова"
-
Губерниев заявил, что "Матч ТВ" должен расторгнуть контракт с Широковым
-
Адвокат рассказал, что может грозить Широкову за избиение судьи
-
Защитник "Олимпиакоса" Цимикас перешел в "Ливерпуль"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча 1-го тура РПЛ с "Сочи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20