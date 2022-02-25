Матчи Бундеслиги начнутся с минуты молчания из-за ситуации на Украине

Немецкая футбольная лига инициировала акцию памяти в связи с происходящим на территории Украины.

Напомним, что в четверг утром Россия начала военную спецоперацию в соседней стране.

Немецкая футбольная лига осудила действия Москвы, а также рекомендовала начать матчи ближайшего тура первой и второй Бундеслиги с минуты молчания.

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