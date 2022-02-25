Матчи Бундеслиги начнутся с минуты молчания из-за ситуации на Украине

Теги бундеслига

Матчи Бундеслиги начнутся с минуты молчания из-за ситуации на Украине

Немецкая футбольная лига инициировала акцию памяти в связи с происходящим на территории Украины.

Напомним, что в четверг утром Россия начала военную спецоперацию в соседней стране.

Немецкая футбольная лига осудила действия Москвы, а также рекомендовала начать матчи ближайшего тура первой и второй Бундеслиги с минуты молчания.

Не пропустите: Bild будет закрывать логотип "Газпрома" на форме "Шальке" надписью в поддержку Украины. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Клубы и сборные из России и Украины будут проводить домашние матчи на нейтральном поле

Клубы и сборные из России и Украины будут проводить домашние матчи на нейтральном поле

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов