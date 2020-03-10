Матчи чемпионата Франции до 15 апреля будут проходить без зрителей

Матчи чемпионата Франции будут проходить при пустых трибунах. К такому решению пришла профессиональная футбольная лига Франции из-за угрозы коронавируса.

Таким образом, болельщики не смогут посещать все игры Лиги 1 и Лиги 2 до 15 апреля.

Отметим, что сегодня, 10 марта, к решению проводить все футбольные матчи при закрытых трибунах пришли в чемпионате Испании.

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