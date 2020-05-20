Матчи чемпионата Италии будут проходить параллельно с Лигой Чемпионов

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Матчи чемпионата Италии будут проходить параллельно с Лигой Чемпионов

Окончание чемпионата Италии сдвинуто на 20 августа, сообщает журналист Танкреди Палмери в своем Twitter.

Таким образом, матчи итальянского национального первенства будут доиграны параллельно с Лигой Чемпионов и Лигой Европы, которые также пройдут в августе.

Ранее в УЕФА требовали завершить все национальные чемпионаты до 3 августа, но затем данное требование было отменено.

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