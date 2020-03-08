Матчи чемпионата Италии не будут отменены, несмотря на требование Министерства спорта страны
Руководство федерация футбола Италии проигнорировало требование Министерства спорта страны о немедленной остановке матчей Серии А, сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
Таким образом, матчи 26-го тура чемпионата Италии состоятся, несмотря на угрозу распространения в стране коронавируса.
8 марта будут сыграны матчи: "Парма" – СПАЛ (15:45 мск), "Сампдория" – "Верона" (17:00 мск), "Милан" - "Дженоа" (17:00 мск), "Удинезе" – "Фиорентина"(20:00 мск), а также "Ювентус" – "Интер" (22:45 мск). 9 марта состоится поединок "Сассуоло" – "Брешиа" (20:30 мск).
В данный момент Италия входит в первую тройку в мире по числу заразившихся коронавирусом (5883). Больше заболевших только в Китае (80695) и Южной Корее (7134). Во всем мире заразились 106 тысяч человек. Из них выздоровели почти 60 тысяч. Умерли почти 3600.
Не пропустите: Владелец итальянского клуба подхватил коронавирус. | http://soccernews.ru
главное
-
Головин - лучший игрок "Монако" в матче с "Ниццей" по версии Whoscored
-
Балотелли требует отмены матчей в Италии из-за коронавируса
-
Точилин возглавил селекционно-аналитический отдел "Сочи"
-
"Сити" хочет подписать новый контракт с де Брюйне с зарплатой в 21 миллион евро в год
-
"Бока Хуниорс" стала чемпионом Аргентины
Лента новостей
-
"Интер" не будет выкупать трансфер Санчеса у "Манчестер Юнайтед"
-
Слуцкий высказался о судействе в матче с "Крыльями Советов"
-
Жиру рассказал, почему он не покинул "Челси" в январе
-
"Наполи" нацелился на форварда "Реала" Йовича
-
"Осасуна" обыграла "Эспаньол" в матче Примеры
-
Матчи чемпионата Италии не будут отменены, несмотря на требование Министерства спорта страны
-
"Рубин" Слуцкого проиграл "Крыльям Советов" в матче РПЛ
-
"Северная Корея". Бобан громко высказался по поводу своего увольнения из "Милана"
-
Арбитр не смог посмотреть повтор момента во время матча "Рубин" - "Крылья Советов", так как на экране была эмблема РФС
-
Министерство спорта Италии потребовало немедленно остановить чемпионат из-за коронавируса
-
"Тоттенхэм" готов заплатить крупную сумму за хорватского защитника
-
Тевес поцеловал Марадону в губы перед чемпионским матчем "Боки Хуниорс"
-
ЦСКА обыграл "Ростов" и вышел на второе место в турнирной таблице молодежного первенства
-
Ещенко рассказал, на каких условиях он продлил контракт со "Спартаком"
-
Слава или деньги? ПСЖ предлагает Мбаппе новый контракт, но тот недоволен нынешним положением клуба - французские СМИ уже добыли первые инсайды
-
Владелец итальянского клуба подхватил коронавирус
-
Игнашевич сделал заявление для фанатов "Торпедо" после серии неудачных результатов
-
"Локомотив" может потерять Мариу летом
-
Головин - лучший игрок "Монако" в матче с "Ниццей" по версии Whoscored
-
"Милан" не хочет прекращать сотрудничества с Мальдини, который намерен покинуть клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лацио
|26
|62
|2
|Ювентус
|25
|60
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|25
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Удинезе
|25
|27
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Лечче
|26
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15