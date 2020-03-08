Матчи чемпионата Италии не будут отменены, несмотря на требование Министерства спорта страны

Теги коронавирус

Матчи чемпионата Италии не будут отменены, несмотря на требование Министерства спорта страны

Руководство федерация футбола Италии проигнорировало требование Министерства спорта страны о немедленной остановке матчей Серии А, сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Таким образом, матчи 26-го тура чемпионата Италии состоятся, несмотря на угрозу распространения в стране коронавируса.

8 марта будут сыграны матчи: "Парма" – СПАЛ (15:45 мск), "Сампдория" – "Верона" (17:00 мск), "Милан" - "Дженоа" (17:00 мск), "Удинезе" – "Фиорентина"(20:00 мск), а также "Ювентус" – "Интер" (22:45 мск). 9 марта состоится поединок "Сассуоло" – "Брешиа" (20:30 мск).

В данный момент Италия входит в первую тройку в мире по числу заразившихся коронавирусом (5883). Больше заболевших только в Китае (80695) и Южной Корее (7134). Во всем мире заразились 106 тысяч человек. Из них выздоровели почти 60 тысяч. Умерли почти 3600.

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