Матчи чемпионата Италии не будут отменены, несмотря на требование Министерства спорта страны

Руководство федерация футбола Италии проигнорировало требование Министерства спорта страны о немедленной остановке матчей Серии А, сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Таким образом, матчи 26-го тура чемпионата Италии состоятся, несмотря на угрозу распространения в стране коронавируса.

8 марта будут сыграны матчи: "Парма" – СПАЛ (15:45 мск), "Сампдория" – "Верона" (17:00 мск), "Милан" - "Дженоа" (17:00 мск), "Удинезе" – "Фиорентина"(20:00 мск), а также "Ювентус" – "Интер" (22:45 мск). 9 марта состоится поединок "Сассуоло" – "Брешиа" (20:30 мск).

В данный момент Италия входит в первую тройку в мире по числу заразившихся коронавирусом (5883). Больше заболевших только в Китае (80695) и Южной Корее (7134). Во всем мире заразились 106 тысяч человек. Из них выздоровели почти 60 тысяч. Умерли почти 3600.

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