Матчи чемпионата Италии отменены из-за коронавируса

1 Теги коронавирус

Матчи чемпионата Италии отменены из-за коронавируса

Матчи чемпионата Италии по футболу отменены до 3 апреля, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Такое решение было принято национальным олимпийским комитет Италии из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19 в стране.

В данный момент Италия входит в первую тройку в мире по числу заразившихся коронавирусом (более 7500). Всего в мире заразились почти 110 тысяч человек. Число выздоровевших составляет около 62 тысяч. Умерли - более 3800.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

И таки шо Лацио не станет чемпионом?

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