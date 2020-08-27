Матчи чемпионата России будут транслировать в США и Бразилии. Об этом сообщает Premierliga.ru.

По данным источника, FuboTV приобрел эксклюзивные права на показ двух матчей каждого тура РПЛ в США.

Сеть Band получила права на трансляцию матчей в Бразилии. Компания будет показывать четыре встречи в туре, одну игру - на общедоступном канале.

Оба контракта рассчитаны до конца сезона-2021/22.

Напомним, матчи чемпионата России уже транслируются в Испании, балканских странах, на Кипре, в Гонконге, в странах СНГ.

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