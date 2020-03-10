Матчи двух туров Примеры пройдут без зрителей из-за коронавируса

Власти Испании приняли решение провести матчи двух ближайших туров чемпионата по футболу при пустых трибунах.

Как сообщает AS, данная мера связана с распространением в стране коронавируса. По последним данным, число заражённых превысило 1200 человек.

Также отмечается, что ограничения могут продлить в случае необходимости.

В Примере осталось провести 11 туров. Сейчас в чемпионате лидирует "Барселона", а "Реал" идёт вторым с 2-очковым отставанием.

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