Матчи еврокубков начнутся с минуты молчания в память об Эмилиано Сале

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Матчи еврокубков начнутся с минуты молчания в память об Эмилиано Сале

На этой неделе еврокубковые матчи начнутся с минуты молчания в память о погибшем аргентинском форварде Эмилиано Сале, сообщает официальный сайт УЕФА.

Это касается матчей как Лиги Чемпионов, так и Лиги Европы. Кроме того, футболисты выйдут на поле с траурными повязками. 

Напомним, что 28-летний Сала 21 января летел из Франции в Великобританию, чтобы присоединиться к "Кардиффу", который купил его за несколько дней до авиакатастрофы за 17 миллионов евро. Самолёт с нападающим на борту исчез над Ла-Маншем. На поиски его тела ушло несколько недель. Результаты вскрытия показали, что причиной смерти стали травмы головы и грудной клетки.

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