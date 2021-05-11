Матчи финала Кубка России и 30-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания из-за трагедии в Казани

РПЛ и РФС утвердили проведение акции в память о жертвах трагедии в Казани.

Матчи 30-го тура чемпионата России, а также финал Кубка страны начнутся с минуты молчания.

Сегодня утром стало известно о стрельбе в казанской гимназии №175. В результате инцидента погибли 7 детей и учительница, ещё 20 человек ранены.

Финал Кубка состоится в среду, 12 мая, а 30-й тур РПЛ в воскресенье, 16 мая.

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