Матчи финала Кубка России и 30-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания из-за трагедии в Казани

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Матчи финала Кубка России и 30-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания из-за трагедии в Казани

РПЛ и РФС утвердили проведение акции в память о жертвах трагедии в Казани.

Матчи 30-го тура чемпионата России, а также финал Кубка страны начнутся с минуты молчания.

Сегодня утром стало известно о стрельбе в казанской гимназии №175. В результате инцидента погибли 7 детей и учительница, ещё 20 человек ранены.

Финал Кубка состоится в среду, 12 мая, а 30-й тур РПЛ в воскресенье, 16 мая.

Не пропустите: "Рубин" выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии. | http://soccernews.ru
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