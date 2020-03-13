Матчи Кубка Либертадорес перенесены на неопределённый срок

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила о переносе матчей Кубка Либертадорес.

Сообщается, что из-за эпидемии коронавируса принято решение приостановить турнир.

Стоит отметить, что игры были запланированы на период с 15 по 21 марта.

Параллельно ФИФА отменила ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке.

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