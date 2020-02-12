Матчи Лиги Чемпионов АФК и Кубка АФК перенесут на апрель из-за коронавируса
Матчи Кубка АФК и Лиги Чемпионов, вероятно, перенесут из-за эпидемии коноравируса. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
По данным источника, встречи Кубка АФК пройдут в апреле 2020-го.
На данный момент в Китае насчитывается около 45 тысяч зараженных коронавирусом.
А еще: Яя Туре может сменить клуб из-за эпидемии коронавируса| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Аль-Веехдат
|6
|13
|2
|Джаиш
|6
|10
|3
|Hilal Al-Quds
|6
|8
|4
|Неджмех СК Бейрут
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Аль-Джазира
|6
|16
|2
|Аль-Кувейт СК
|6
|10
|3
|Аль-Нажма Манама
|6
|7
|4
|Иттихад
|6
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Аль-Ахед Бейрут
|6
|14
|2
|Малкия
|6
|8
|3
|Аль-Куадсия
|6
|7
|4
|Аль-Суваик
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Алтын Асыр
|6
|10
|2
|Истиклол
|6
|8
|3
|Дордой-Динамо
|6
|7
|4
|Худжанд
|6
|7
|Группа E
|М
|О
|1
|Абахани
|6
|13
|2
|Chennaiyin
|6
|11
|3
|Minerva
|6
|5
|4
|Мананг Маршиангди
|6
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|ТТ Ханой
|6
|13
|2
|Тампинс Роверс
|6
|13
|3
|Янгон Юнайтед
|6
|6
|4
|Нага Корп
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Ceres
|6
|15
|2
|Бинх Дуонг
|6
|13
|3
|Persija
|6
|7
|4
|Канбавза
|6
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|ПСМ Макассар
|6
|14
|2
|Хоум Юнайтед
|6
|10
|3
|Kaya
|6
|8
|4
|Lao Toyota
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|April 25
|6
|15
|2
|Китчи ФК
|6
|10
|3
|Вофу Тай По ФК
|6
|8
|4
|Air Source Development
|6
|1