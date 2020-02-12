Матчи Лиги Чемпионов АФК и Кубка АФК перенесут на апрель из-за коронавируса

Теги китайская лига 1

Матчи Лиги Чемпионов АФК и Кубка АФК перенесут на апрель из-за коронавируса

Матчи Кубка АФК и Лиги Чемпионов, вероятно, перенесут из-за эпидемии коноравируса. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

По данным источника, встречи Кубка АФК пройдут в апреле 2020-го. 

На данный момент в Китае насчитывается около 45 тысяч зараженных коронавирусом.

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