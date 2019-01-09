Матчи Лиги чемпионов могут перенести на выходные

УЕФА планирует перенести матчи Лиги чемпионов на выходные. Об этом сообщил глава компании Dugout Эллиот Ричардсон.

По информации источника,для того, чтобы перенести матчи ЛЧ на уик-энд, встречи национальных чемпионатов будут проводить в середине недели. Это сделаю для того, чтобы разнести матчи ЛЧ по времени и охватить в трансляциях азиатский и американский рынки.

Сейчас матчи Лиги чемпионов проходят во вторник и среду.

Ранее президент УЕФА Александр Чеферин заявлял, что такой план невозможен.

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