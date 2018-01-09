Матчи против ПСЖ могут стать решающими для будущего Роналду в "Реале"

Матчи против французского ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов могут стать решающими для будущего форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду в его клубе.

Так, по информации El Chiringuito, готовность руководства "сливочных" предложить португальскому бомбардиру новый контракт с существенным повышением ему оклада будет зависеть от результатов противостояния подопечных Зинедина Зидана с "красно-синими". В частности, если королевский клуб сможет пройти парижский "барьер", то "Реал" рассмотрит вариант с подписанием нового соглашения со своей главной звездой.

Напомним, Роналду прокомментировал неудачные выступления "Реала" в этом сезоне. | soccernews.ru