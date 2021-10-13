Матчи "Реала" и "Атлетико" в Ла Лиге перенесли

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Высший совет Испании по спорту (CSD) принял решение о переносе двух игр Ла Лиги, сообщает Marca.

По информации источника, в следующем туре не будут сыграны два матча: "Реал" – "Атлетик" и "Гранада" – "Атлетико".

Причина этого в том, что в ночь с 14 на 15 октября будут сыграны матчи сборных в квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке.

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