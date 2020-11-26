Матчи РПЛ и ФНЛ начнутся с минуты молчания в память о Диего Марадоне
Клубы РПЛ и ФНЛ начнут матчи с минуты молчания в память о легендарном футболисте Диего Марадоне. Об этом сообщает "РБ-Спорт".
25 ноября Марадона умер на 61-м году жизни из-за внезапной остановки сердца.
Матчи 16-го тура РПЛ пройдут 28 - 29 ноября, встречи 25-го тура ФНЛ состояться 29 ноября.
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