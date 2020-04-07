Матчи РПЛ могут возобновиться при пустых трибунах

На общем собрании клубов РПЛ, которое состоялось на прошлой неделе, обсуждалась возможность проведения матчей без зрителей после возобновления турнира.

Если к лету эпидемиологическая ситуация в России не станет благоприятной, то лиге придётся согласиться на игры при пустых трибунах.

Дело в том, что продлевать паузу в чемпионате больше, скорее всего, не будут, чтобы не сильно навредить календарю следующего сезона.

Напомним, что РПЛ из-за пандемии коронавируса официально приостановлена до 31 мая. До завершения соревнования осталось восемь туров.

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